كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الأربعاء. وترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 12850 حالة حتى منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء. ومن جانب آخر، ظلت حصيلة الوفيات بسبب كورونا مستقرة عند 282 حالة. وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 76 حالة إلى 11 ألفا و613 حالة. وتراجع عدد المرضى الخاضعين للعلاج بمقدار 25 شخصا ليبلغ 955 شخصا.

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