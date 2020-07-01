محافظ الغربية: تحرير 42 مخالفة متنوعة من بينها غلق كافيهات وتشميع محال

محمد اسماعيل - القاهرة - طنطا - (أ ش أ):

أجرى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي جولة مفاجئة على ثلاث مدن شملت المحلة الكبرى وسمنود وطنطا، بدأت منذ الثامنة مساءً وامتدت حتي الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط لبعض المنشآت الخدمية الخاصة.

وأسفرت جولة المحافظ، في مدينتي المحلة الكبرى وسمنود، عن تحرير 23 مخالفة شملت تحرير 8 محاضر إشعال طريق لبعض الكافيهات، وغلق وتشميع 15 محال تجاري وصالة للألعاب الرياضية لمخالفتها مواعيد الغلق.

وفي طنطا، تم غلق وتشميع عدد 2 كافيه لمخالفتهما لمواعيد الغلق وتحرير 17 مخالفة مرورية "انتظار خاطئ وسير عكس الاتجاه" في منطقة الاستاد.

كما تابع المحافظ، خلال جولته التفقدية بسمنود، أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة والمسندة للهيئة القومية للإنتاج الحربي ضمن مشروعات التنسيق الحضاري للمناطق الأثرية بنطاق المحافظة.

وأكد رحمي أنه لا تهاون مع المخالفين للإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم سحب ترخيص التشغيل والغلق الفوري ووقف النشاط حال المخالفة.

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