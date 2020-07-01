كورونا في 24 ساعة| 42 ألف إصابة جديدة بأمريكا.. ومصر تقترب من 70 ألف مصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار إعلان وزارة الصحة والسكان، عن خروج 509 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، كما تم تسجيل 1557 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووصل عد حالات الوفاة لـ81 حالة جديدة، كما وصل إجمالي عدد الإصابات لـ 68311 حالة من ضمنهم 18460 حالة تم شفاؤها، و2953 حالة وفاة.

كما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال 24 ساعة الماضية، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

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وأظهرت بيانات الجامعة، وفقا لصحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أمس الثلاثاء، أن هذه الإصابات الجديدة التي سجل العدد الأكبر منها في فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا وأريزونا، رفعت العدد الإجمالي للمصابين في الولايات المتحدة إلى حوالى 2.6 مليون مصاب.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

استقرار.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الثلاثاء

"50 فقط".. إسرائيل تشدد القيود على التجمعات بعد تزايد إصابات كورونا

في 24 ساعة.. تسجيل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بكورونا بأمريكا

كورونا في إسبانيا: الإصابات 248 ألفا و970 والوفيات 28 ألفا و346

الصين تسجل 19 إصابة جديدة بكورونا 7 منها في بكين

كورونا في إيطاليا: الإصابات 240 ألفا و436 والوفيات 34 ألفا و744

بـ"معدات حماية وفحوص مخبيرة".. كندا تستعدّ لموجة ثانية من فيروس كورونا

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كورونا في ألمانيا: الإصابات 195 ألفا و42 والوفيات 8976

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