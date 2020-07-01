المسماري ينتقد الموقف الدولي بشأن حظر السلاح في ليبيا

انتقد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسمارى، موقف المجتمع الدولي من ليبيا خاصة في قضية حظر تصدير السلاح.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي - في تصريحات لممثلي الصحافة الأجنبية نقلتها وكالة الأنباء الليبية - إنه "على حد علمي هناك مخاطبات متبادلة بين مجلس النواب الليبي وكل من

مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات الخاصة بليبيا ولم نر أي نتائج حتى الساعة".

وأضاف اللواء المسماري أن قضية حظر تصدير السلاح يجري التعامل معها عبر مجلس النواب الليبي، وأن المجلس يطالب دائما المجتمع الدولي بالاستماع إلى حقيقة الأمور في ليبيا، والحكم

من خلال ما يصلون إليه من نتائج"، محذرا من "مغبة سيطرة الإرهابيين على ليبيا" و"خطر ذلك على أوروبا، التي سيتمدد إليها الإرهاب بكل سهولة حينذاك" .

وأضاف اللواء المسماري "أريد أن أقول لكل المجتمع الدولي إذا مكنتم الإرهابيين المتطرفين من ليبيا فعليكم أن تبدأوا في إنشاء السواتر الترابية سواء في أوروبا، أو في دول الجوار، لأن هذا الإرهاب سيتمدد وسيصل إلى هذه الدول بكل سهولة بعد ذلك".