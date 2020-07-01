حيفا: إصابة شابة بجروح خطيرة في جريمة طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت شابة تبلغ من العمر 23 عاما في جريمة طعن بشارع (جيمس دي روتشيلد) في مدينة حيفا، فجر اليوم الأربعاء. وقدم طاقم طبي العلاج الأولي للمصابة ونقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى (رمبام) في المدينة، ووصفت جراح الشابة بأنها خطيرة. هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وتشتبه الشرطة في تورط قريبها بجريمة الطعن.

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