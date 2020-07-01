حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ومائلة للبرودة ليلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بشكل عام نهارا والحرارة دون المعدلات السنوية العامة بقليل لمثل هذا الوقت من العام.

كما تظهر سحب متفرقة في السماء في الصباح والليل، ومع ساعات المساء يسود طقس معتدل بشكل عام ومائل للبرودة في المناطق الجبلية. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة بشكل ملموس في معظم المناطق مع سماء صافية.

وتكون الحرارة فوق المعدلات السنوية العامة بحوالي 3-4 درجات، ومع ساعات المساء تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا مع أجواء حارة نسبياً بشكل عام. الرياح شمالية غربية.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة إلى حارة جدا بشكل ملموس في جميع المناطق مع سماء صافية.

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وتكون الحرارة فوق المعدلات السنوية العامة بحوالي 5-6 درجات، ومع ساعات المساء تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا مع أجواء حارة نسبيا بشكل عام. الرياح شمالية غربية.

بينما في يوم السبت، يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة، وتخف حدة الأجواء شديدة الحرارة، ولكن تبقى الأجواء صيفية حارة بشكل عام في معظم المناطق مع سماء صافية.

وتكون الحرارة فوق المعدلات السنوية العامة بحوالي 2-3 درجات، ومع ساعات الليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة ومعتدلة في الجبال بشكل عام. الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بشكل عام نهارا والحرارة دون المعدلات السنوية العامة بقليل لمثل هذا الوقت من العام.

ومع ساعات المساء يسود طقس معتدل بشكل عام ومائل للبرودة في المناطق الجبلية. الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية.