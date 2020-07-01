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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. العطاس يستقبل السفير البريطاني مايكل ارون والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يوليه 2020
استقبل صباح امس الرئيس حيدر ابوبكر العطاس مستشار رئيس الجمهورية في مقر اقامتة في الرياض السفير البريطاني السيد/مايكل ارون لدى اليمن.
وقد تناول الحديث الاوضاع الراهنة في اليمن شمالة وجنوبة وقد دار الحديث عن اخر التطورات الراهنة في اليمن وأكد دولة رءيس الوزراء الأسبق وسعادة السفير البريطاني علي اهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض الذي وقع في ٥نوفمبر ٢٠١٩ لتجاوز الإشكالات التي نشأت بسبب التأخير في تنفيذه .
وقد شكرالعطاس سعادة السفير على جهوده لتجاوز الاشكالات وتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن شماله وجنوبية كما شكر سعادة السفير دولته على ايتاحة الفرصة للقاء وتبادل الآراء.
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