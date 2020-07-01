شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. التصويت على استفتاء يمكن «بوتين» من البقاء في السلطة حتى 2036 والان نبدء بالتفاصيل

يتوجه الناخبون الروس إلى مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم في استفتاء لتحديد ما إذا كان بإمكان الرئيس فلاديمير بوتين البقاء في السلطة للأعوام الـ 16 المقبلة. ويهدف الاستفتاء لإدخال تعديلات بالدستور بشكل يُمكّن بوتين 67/ عاما/ من الترشح للانتخابات مرتين إضافيتين وربما يظل في السلطة إلى أن يصبح عمره 83 عاما. وتم تقسيم عملية التصويت على ستة أيام في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا. وسيصوت الناخبون بنعم أو لا فقط، ويتوقع على نطاق واسع أن تتم الموافقة على الاستفتاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا.. التصويت على استفتاء يمكن «بوتين» من البقاء في السلطة حتى 2036 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.