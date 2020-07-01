الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/7/1 08:27 ص بتوقيت أبوظبي
يتوجه الناخبون الروس إلى مراكز الاقتراع، الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم في استفتاء لتحديد ما إذا كان بإمكان الرئيس فلاديمير بوتين البقاء في السلطة للأعوام الـ 16 المقبلة، حتى 2036.
ويهدف الاستفتاء لإدخال تعديلات بالدستور بشكل يُمكّن بوتين البالغ من العمر 67 عاما من الترشح للانتخابات مرتين إضافيتين وربما يظل في السلطة إلى أن يصبح عمره 83 عاما.
وتم تقسيم عملية التصويت على ستة أيام في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وسيصوت الناخبون بنعم أو لا فقط، ويتوقع على نطاق واسع أن تتم الموافقة على الاستفتاء.
ودعا الرئيس بوتين، الثلاثاء، شعبه إلى دعم أمن واستقرار البلاد، وذلك عشية انتهاء استفتاء على تعديلات دستورية قد تعزز من سلطته.
وفي كلمة تلفزيونية مقتضبة، قال بوتين "نحن لا نصوت على التعديلات الدستورية باعتبارها قواعد قانونية فقط، بل من أجل البلد الذي نريد العيش فيه ونريد توريثه لأولادنا وأحفادنا".
كانت هذه تفاصيل خبر بدء التصويت على استفتاء يسمح لبوتين بالبقاء رئيسا حتى 2036 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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