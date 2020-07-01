شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب باستراتيجية صارمة لمواجهة الزيادة السكانية: خطرة كالإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة بمجلس النواب، بسؤال حول سياسة وخطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية، والاعتمادات المالية الموجهة لهذا الغرض، مؤكدا أن الزيادة السكانية تمثل خطورة داهمة على الدولة المصرية، حيث لا تقل خطورتها عن الإرهاب، ولهذا لابد أن يكون هناك محددات بشأن تنفيذ استراتيجية السكان، وأن يكون هناك متابعة دورية لما تم من خطوات على أرض الواقع، للوقوف على ما تم انجازه، وبعض العقبات إن وجدت لسرعة إيجاد حلول عاجلة وسريعة لها.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الزيادة السكانية تقلل من نصيب الفرد فى الناتج القومى والمشروعات القومية، ولهذا لابد من تنفيذ صارم للاستراتيجية التى تم وضعها من قبل الحكومة، والوقوف على بعض الثغرات، إلى جانب تضافر جهود جميع الوزارات لتحقيق الهدف، سواء الصحة، التعليم، الشباب، الأوقاف، رجال الدين، الإعلا، مؤكدا أن كل الوزارات وهيئات الدولة معنية بهذه القضية.

وطالب عضو مجلس النواب، تعظيم الاستفادة من الطاقة البشرية، لافتا إلى أن بعض الدول التى يوجد لديها كثافة سكانية استطاعت ان تحول هذه الزيادة لطاقة انتاجية وصلت إلى ما يقرب من 35% لديها، ولهذا لابد من تعظيم الاستفادة من الزيادة بالتزامن مع تنفيذ استراتيجية الحكومة للتصدي لهذه الزيادة.

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الجدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعلن عن تأسيس وإنشاء وحدة السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالمحافظة والوقوف علي تطورات الموقف السكاني وتداعياته وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإعداد كوادر محلية مدربة علي إدارة البرنامج السكاني بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة ، إضافة إلى تقييم المؤشرات العامة للقضية السكانية ودعم متخذي القرار لضبط معدل النمو السكاني بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان والجهات الشريكة من خلال المتابعة المستمرة .