"المعهد الأمريكي " يحذر من تسجيل 100ألف إصابة يومية بكورونا في أمريكا

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جاء ذلك خلال إفادة للدكتور فاوتشي أمام لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات في مجلس الشيوخ بسبب تزايد عدد الحالات الجديدة في بعض الولايات الجنوبية. وأعرب فاوتشي عن تفاؤله الحذر من التوصل للقاح لفيروس كورونا ولكن أوضح من أنه لا يوجد ضمان من أننا سنجد لقاحا آمنا وفعالا للفيروس. وتشهد 15 ولاية أمريكية ارتفاعا حادا في عدد الحالات بالفيروس ويقترب عدد الإصابات اليومية الجديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية حاليا من نحو 40,000 حالة.
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