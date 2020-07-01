"المعهد الأمريكي " يحذر من تسجيل 100ألف إصابة يومية بكورونا في أمريكا

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حذر مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي اليوم من تسجيل 100,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد-19 ) يوميا بالولايات المتحدة الأمريكية إن لم يتغير مسار التصاعد الحالي لتفشي فيروس كورونا. جاء ذلك خلال إفادة للدكتور فاوتشي أمام لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات في مجلس الشيوخ بسبب تزايد عدد الحالات الجديدة في بعض الولايات الجنوبية. وأعرب فاوتشي عن تفاؤله الحذر من التوصل للقاح لفيروس كورونا ولكن أوضح من أنه لا يوجد ضمان من أننا سنجد لقاحا آمنا وفعالا للفيروس. وتشهد 15 ولاية أمريكية ارتفاعا حادا في عدد الحالات بالفيروس ويقترب عدد الإصابات اليومية الجديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية حاليا من نحو 40,000 حالة.

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