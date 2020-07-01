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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران
قالت وسائل إعلام إيرانية، مساء الثلاثاء، أنّ انفجاراً وقع في مركز “سينا أطهر” العلاجي، شمال العاصمة الإيرانية طهران، وتسبّب في تدمير نوافذ المباني المحيطة.
وصرح رئيس مركز الطوارئ الإيراني في طهران أن 13 شخصاً قتلوا في الحادث وأصيب آخران بجروح بسبب اندلاع حريق بمركز “سينا” في الانفجار الذي وقع في الطابق تحت الأرضي بالمركز العلاجي، موضحاً إلى أنه من المحتمل أن يكون الحادث ناجماً عن انفجارات في كبسولات الغاز.
وكان قد دوى صوت انفجار شديد في شمال العاصمة طهران وتصاعد لأعمدة الدخان وألسنة اللهب.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار شمال طهران ومسؤول إيراني يكشف عن السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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