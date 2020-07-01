شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الرى بالبرلمان يطالب بالتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن التوسع فى زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، بالإضافة لاحتياجات السوق، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية، وفى نفس الوقت لفتح أسواق جديدة خارجية، واستغلال حالة الانتعاش للمحاصيل المصرية فى الأسواق العالمية والترويج لها دوليا.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية أهم وأبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير تحت القبة وداخل اللجنة على وجه التحديد، وفى ظل الأزمة الأخيرة لفيروس كورونا اتضح جليا أهمية أن يكون هناك اكتفاء ذاتى من المحاصيل، ويتطلب هذا الأمر وضع خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل لتحقيق الاكتفاء سواء من خلال التشجيع على زراعة المحاصيل الأساسية.

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وأشار عضو اللجنة، إلى أن توفير احتياجات الأسواق الخارجية من المحاصيل والفاكهة والخضروات سيكون له مردود من خلال توفير العملة الصعبة للبلاد، وهذا يتطلب إدخال التحول الرقمى لقطاع الزراعة، وميكنة الخدمات، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة بكافة المحاصيل والخضروات والفاكهة وأماكن الزراعة والمحصول المستهدف ومن ثم يتم تحقيق الاستفادة من هذه البيانات فى التصدير وتوفير متطلبات المواطنين داخليا.

الجدير بالذكر أن وزير الزراعة السيد القصير، قال أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى مستمرة بخصوص إحداث اكتفاء ذاتى فى المحاصيل الاستراتيجية، وهذا تم بالفعل فى محاصيل الأرز والبرتقال والبطاطس، ومصر أصبحت الدولة الأولى فى تصدير البرتقال وتفوقت على إسبانيا ويجرى تصدير كميات كبيرة منه، موضحا أنه بالرغم من هذه الظروف فهناك طلب كبير على الزراعات المصرية بسبب جودتها والإجراءات التى يتم اتخاذها فيما يتعلق بمستوى الإنتاجية.