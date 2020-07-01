شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات جهاز التعمير فى الصعيد بخطة التنمية الجديدة لجنوب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى الصعيد باهتمام كبير فى خطة التنمية للعام المالى الجديد 2020 /2021، وفيما يلى نرصد مشروعات جهاز تعمير مناطق جنوب وشمال ووسط الصعيد، والمشروعات المستهدفة خلال العام المالى الجديد والتى تصب جميعها فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

مشروعات جهاز تعمير جنوب الصعيد

• استكمال مشروع إنشاء طرق تنموية وكبارى لربط محافظات جنوب الصعيد بالطرق الرئيسية شرق وغرب النيل لربط القرى والنجوع ببعضها ووصلهم بالطرق الرئيسية لتسهيل حركة الـمرور وفتح محاور للتنمية، بتكلفة 50 مليون جنيه.

• استكمال مشروع ازدواج ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى للاستفادة منه كطريق لتنشيط السياحة وفتح مجالات تجارية وإقامة مشاريع ووحدات سكنية جديدة على جانبى الطريق، تكلف 60مليون جنيه.

• استكمال مشروع الطريق الإقليمى شرق النيل – الـمرحلة الأولى بطول 4.6كم حتى المنطقة الصناعية الجديدة بأسوان، بتكلفة 100 مليون جنيه.

Advertisements

مشروعات جهاز تعمير شمال ووسط الصعيد

• المشروعات القومية مشروع طريق يربط أسيوط بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى عبر هضبة أسيوط حيث تم تنفيذ ٪96من الـمشروع، ويهدف إلى تنمية الصعيد وخلق شرايين تنمية المدن الجديدة بالـمحافظات، بتكلفة 22 مليون جنيه.

• استكمال مشروع إنشاء طريق يربط مدينة بنى مزار بالمنيا بمدينة الباويطى بالواحات البحرية، حيث أنه يُمثل بعدا استراتيجيا هاما لتحديد الصحراء الغربية وتوفير مسافة 455 كم بين محافظة المنيا والواحات البحرية، بتكلفة 40 مليون جنيه.

• استكمال ونهو مشروع إنشاء كوبرى علوى للسيارات أعلى السكة الحديد بملوى، وإنشاء مجمع خدمات بقرية زهرة بمحافظة الـمنيا، بتكلفة 100.5مليون جنيه.