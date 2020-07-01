شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين ناعيا حسنين كروم: صاحب محطات مهمة فى الصحافة المصرية والعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ببالغ الحزن والأسي الكاتب الصحفي الكبير حسنين كروم الذي وافته المنية أمس، مضيفا أن الفقيد صاحب محطات مهمة في الصحافة المصرية والعربية وأعطى الكثير لهما بما جعل منه رمزا كبيرا من رموزهما.

وأضاف ضياء رشوان فى بيان له ، أن الراحل ظل عاملا بإخلاص تام لقواعد مهنتنا الراقية وانتماءاته المصرية والقومية الثابتة، ممارسا لمختلف أشكال العمل الصحفي بحرفية الأستاذ، متابعا :" رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، كما أتقدم بخالص العزاء والمواساة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وإلي تلاميذ الفقيد".

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين ومجلس النقابة نعى من قبل ببالغ الحزن والأسى أحمد يوسف بهبهانى الرئيس الفخرى لجمعية الصحفيين الكويتيين ورئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتيين السابق، ورئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب السابق.

وذكر ضياء رشوان فى بيان له، أن الراحل أفنى عمره في خدمة الصحافة الكويتية والعربية ولم يدخر جهدا فى حياته فى سبيل مناصرة قضايا الصحافة العربية والكويتية، داعيا الله ان يتغمده برحمته ويلهم اسرته ومحبيه والصحافة العربية الصبر والسلوان.