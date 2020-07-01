مقتل 18 شخصا على الأقل جراء انفجار في مستشفى خاص بإيران

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):
لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم جراء انفجار هائل بمستشفى خاص في شمال العاصمة الإيرانية طهران، حسبما ذكر متحدث باسم فرقة الإطفاء لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية مساء الثلاثاء.
وأصيب آخرون في الانفجار ونقل ستة أشخاص أصيبوا بجروح مهددة للحياة إلى مستشفيات أخرى بالمنطقة للعلاج.
وتم إخماد الحريق الناجم عن الانفجار بعد ساعتين، بينما تقوم فرقة الإطفاء بالبحث عن وفيات ومصابين بمساعدة الكلاب المدربة.
ووقع الانفجار في مستشفى من خمسة طوابق مساء الثلاثاء، ولا تزال تحقيقات جارية لمعرفة أسبابه.
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