اعتقالات في كوبا لمنع انطلاق مسيرة احتجاج على مقتل رجل أسود

محمد اسماعيل - القاهرة - هافانا - (د ب أ):

اتهم نشطاء كوبيون وصحفيون مستقلون الثلاثاء الشرطة بمنعهم من المشاركة في احتجاج ضد مقتل رجل أسود على أيدي قوات الأمن.

واعتقلت السلطات المعارض خوسيه دانييل فيرير والفنانين تانيا بروجويرا ولويس مانويل أوتيرو ألكانتارا، لدى مغادرتهم منازلهم، حسبما ذكر أصدقاؤهم وأسرهم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقالت الصحفية مونيكا بارو عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن شرطيين يراقبان منزلها. وقال زميلها أبراهام خيمنيث إينوا، عبر تويتر إنه تم وضعه قيد الإقامة الجبرية لمنعه من تغطية الاحتجاج.

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ودعا نشطاء من المعارضة إلى تجمع في وسط هافانا احتجاجا على مقتل هانسل إرنستو هيرنانديز الذي اشتبهت الشرطة في ارتكابه سرقة وقتلته بالرصاص الأسبوع الماضي.

وذكرت الحكومة أن الشرطة تصرفت دفاعا عن النفس بعد أن رشقها هيرنانديز بالحجارة.

لكن المعارضة شككت في هذه الرواية وتقول إن هناك انتهاكات عنصرية من قبل الشرطة في الدولة الكاريبية.