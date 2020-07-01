4 وفيات جديدة بكورونا في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشؤون الصحية في كفرالشيخ، الثلاثاء، وفاة 4 مصابين بفيروس كورونا، متأثرين بإصابتهم بالفيروس، أثناء تلقيهم العلاج بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية في كفرالشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المتوفين الأربعة يقيمون بمحافظتي القاهرة وبورسعيد، ومركز قلين، وعزبة الخضيري، التابعة لمركز كفرالشيخ، وكانوا يعانون من أمراض مزمنة، وأمراض الشيخوخة.

وقال المصدر إنه جرى نقلهم لمشرحة مستشفى بلطيم للعزل الصحي، وتجهيزهم، وأقيمت الصلاة عليهم، وتسليم جثامينهم لذويهم لدفنهم باشترطات صحية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة الخاص بضحايا فيروس كورونا.​