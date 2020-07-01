محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:
أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل محملة بالأخشاب، في ساعة مبكرة صباح اليوم الأربعاء، على طريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي.
تلقت غرفة عمليات حي العامرية ثان، بلاغًا بانقلاب سيارة نقل محملة بالأخشاب بطريق الإسكندرية الصحراوي، مدخل طريق "الكافوري" بنطاق الحي.
انتقل مسؤولو الحي وضباط قسم شرطة العامرية ثان وقوات إدارة المرور والحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.
وقال محمد هنداوي، رئيس حي العامرية ثان، إن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى عدم وجود وفيات.
وأضاف رئيس حي العامرية ثان، أنه جرى الدفع بلودر ورفع السيارة وحمولة الأخشاب، وإعادة تسيير حركة المرور بطريق الإسكندرية الصحراوي.
حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. 3 مصابين في انقلاب سيارة نقل بطريق الإسكندرية الصحراوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.