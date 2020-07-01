بالصور.. 3 مصابين في انقلاب سيارة نقل بطريق الإسكندرية الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل محملة بالأخشاب، في ساعة مبكرة صباح اليوم الأربعاء، على طريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي.

تلقت غرفة عمليات حي العامرية ثان، بلاغًا بانقلاب سيارة نقل محملة بالأخشاب بطريق الإسكندرية الصحراوي، مدخل طريق "الكافوري" بنطاق الحي.

انتقل مسؤولو الحي وضباط قسم شرطة العامرية ثان وقوات إدارة المرور والحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

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وقال محمد هنداوي، رئيس حي العامرية ثان، إن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى عدم وجود وفيات.

وأضاف رئيس حي العامرية ثان، أنه جرى الدفع بلودر ورفع السيارة وحمولة الأخشاب، وإعادة تسيير حركة المرور بطريق الإسكندرية الصحراوي.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.​