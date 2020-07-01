تطيب رفات الأنبا موسى بكاتدرائية السمائيين في بشرم الشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أقام الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء ورئيس دير القديس موسى النبي العامر بسيناء، رفع بخور العشية، وتطييب رفات الأنبا موسى الأسود، بكاتدرائية السمائيين في مدينة شرم الشيخ، وذلك وسط إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

كما جرى خلال حفل العشية تطييب جميع رفات القدسين، الذين كانت أعيادهم في فترة توقف الصلوات، خلال فترة غلق الكنائس ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.

وأكد الأنبا أبوللو أنه يجرى تعقيم وتطهير الكنائس أكثر من مرة يوميًا، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامات، وتعقيم المترددين على الكنائس قبل وبعد دخولها.

وتحيي الكنيسة، اليوم الأربعاء، ذكرى استشهاد القديس القوي أنبا موسى، الذي استشهد عام ٤٠٧ ميلادية، كما تحتفل أيضًا في نفس اليوم

بتذكار نياحة القديس إيسيذوروس الملقب بـ"قس القلالي" والمتنيح عام ٣٩٧ ميلادية، وهو الأب الروحي للقديس موسى الأسود. ​