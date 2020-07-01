الإسكان: بدء تسليم 27 عمارة بـ"سكن مصر" في مدينة بدر الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
يبدأ جهاز تنمية مدينة بدر، يوم الأحد الموافق ٥ يوليو المقبل في تسليم ٢٧ عمارة بمشروع "سكن مصر" بالمدينة، حيث سيتم تسليم العمارات خلال أيام متتالية حتى يوم الأربعاء 15/7/2020، وذلك منعًا للتزاحم عند إنهاء إجراءات استلام الوحدات، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، في بيان اليوم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 51، 52، 53، يوم الأحد 5/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 48، 49، 50، يوم الإثنين 6/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 45، 46، 47، يوم الثلاثاء 7/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 42، 43، 44، يوم الأربعاء 8/7/2020.
وتابع: "كنا سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام، 39، 40، 41، يوم الخميس 9/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 21، 37، 38، يوم الأحد 12/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 18، 19، 20، يوم الإثنين، 13/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 10، 16، 17، يوم الثلاثاء 14/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 2، 7، 9، يوم الأربعاء 15/7/2020".
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