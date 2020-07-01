قتلى في انفجار منشأة طبية بإيران

قتل 13 شخصا وأصيب 6 آخرين، الثلاثاء، في انفجار بمنشأة طبية في شمال العاصمة الإيرانية طهران، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ونقلت التلفزيون الإيراني الرسمي عن نائب حاكم طهران، حامد رضا جودرزي، قوله إن الانفجار سببه تسرب غاز.

وذكر نائب وزير الصحة، إيراج الحريري، على التلفزيون أن 10 نساء و3 رجال لقوا حتفهم

في الانفجار.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها عدة انفجارات في الموقع بشمال طهران، بينما أظهر مقطع آخر أفراد الإطفاء وهم يستخدمون سلما للوصول إلى سطح أحد المباني.

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وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران، جلال مالكي،

للتلفزيون الرسمي إنه جرى إخماد حريق اندلع في الموقع من جراء الانفجار.

وذكر الحريري أن المنشأة الطبية التي كان بها 25 موظفا وقت وقوع الانفجار، تجري الجراحات الخفيفة والأشعة الطبية.

ووقع انفجار بجوار موقع عسكري حساس بالقرب من طهران في الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع للتلفزيون الرسمي إن سبب الانفجار تسرب من مستودع في منشأة لتخزين الغاز، فيما لم ترد تقارير عن وقوع قتلى أو مصابين.