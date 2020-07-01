مراكز النداء في زمن “كورونا”.. البروتوكول الصحي وإجراءات الوقاية من انتشار الجائحة – فيديو

شدد مستخدمون في مركز للنداء بالعاصمة الرباط على كون استئناف العمل من المقرات يتم في ظروف تراعي البروتوكول الصحي من خلال الحرص على احترام الإجراءات المنصوص عليها من طرف السلطات المختصة.

وأوضح المتحدثون، في حديثهم مع “اليوم 24″، أن الإجراءات المتبعة تتمثل في قياس درجة الحرارة من طرف طاقم طبي، ارتداء الكمامات، احترام مسافة الأمان المحددة، فضلا عن استعمال وسائل التعقيم.