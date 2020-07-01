شدد مستخدمون في مركز للنداء بالعاصمة الرباط على كون استئناف العمل من المقرات يتم في ظروف تراعي البروتوكول الصحي من خلال الحرص على احترام الإجراءات المنصوص عليها من طرف السلطات المختصة.
وأوضح المتحدثون، في حديثهم مع “اليوم 24″، أن الإجراءات المتبعة تتمثل في قياس درجة الحرارة من طرف طاقم طبي، ارتداء الكمامات، احترام مسافة الأمان المحددة، فضلا عن استعمال وسائل التعقيم.
كانت هذه تفاصيل خبر مراكز النداء في زمن “كورونا”.. البروتوكول الصحي وإجراءات الوقاية من انتشار الجائحة – فيديو- لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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