شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إصابات جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأربعاء تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 30 يونيو حزيران انخفاضا من 19 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن الإصابات الجديدة كلها في العاصمة بكين التي كانت قد أعلنت عن سبع إصابات جديدة يوم 29 يونيو حزيران. ولم تُسجل أي وفيات جديدة.

وسجل البر الرئيسي الصيني أيضا ثلاث حالات إصابة لم تظهر عليها أعراض بعد تسجيل أربع حالات دون أعراض في اليوم السابق.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 83534 في المجمل حتى 30 يونيو حزيران فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه الفيروس 4634 حالة.