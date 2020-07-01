شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان اليمني والمبعوث الأممي يبحثان تفعيل «اتفاق الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

استعرض رئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني، أمس، مع المبعوث الاممي الى اليمن مارتن جريفث، المبادرة المقدمة للأطراف اليمنية بشأن وقف اطلاق النار والجانب الإنساني والاقتصادي والتسوية الشاملة واهمية المضي بذلك بشكل عاجل وسريع وبما يوقف معاناة الشعب اليمني ونزيف الدم والتخفيف من الآثار الناتجة عن جائحة كورونا على حياة اليمنيين.

وتطرق رئيس البرلمان اليمني للجهود المبذولة لتفعيل اتفاق الرياض وما تبذله المملكة من جهود لتنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام في اليمن باعتبار الاتفاق يمثل خطوة على طريق السلام الشامل.

وأكد البركاني دعم البرلمان اليمني لكافة الجهود الرامية لإحلال السلام الشامل والعادل ودعم مساعي المبعوث الاممي.