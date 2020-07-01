شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قتلى وجرحى إثر 3 انفجارات في إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

هزت ثلاثة انفجارات العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد غير محدد من الضحايا.

وقال مفوض الشرطة الاتحادية في إثيوبيا إنديشو تاسيو: "قُتل بعض المتورطين في زرع قنبلة علاوة على مدنيين أبرياء".

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وأشار المفوض إلى مقتل ضابط أمن خلال اشتباك مع حراس شخصية إعلامية شهيرة.

وكان ثمانية أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 80 آخرون في احتجاجات شهدتها مدينة أداما الإثيوبية بعد مقتل فنان في العاصمة.

وقالت مصادر طبية اثيوبية إن معظم الضحايا سقطوا بالرصاص وطعنا بآلات حادة.