شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في تونس والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة التونسية أمس، تسجيل إصابتين جديدتين وافدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس في تونس إلى 1174 حالة مؤكدة.
وأضافت الوزارة في بيانها اليومي شفاء 1031 مصابًا من الفيروس واستقرار عدد الوفيات عند 50 وفاة.
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