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تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في تونس

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أعلنت وزارة الصحة التونسية أمس، تسجيل إصابتين جديدتين وافدتين بفيروس المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس في تونس إلى 1174 حالة مؤكدة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي شفاء 1031 مصابًا من الفيروس واستقرار عدد الوفيات عند 50 وفاة.

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