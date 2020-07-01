شكرا لقرائتكم خبر عن نظرة تشاؤمية لعالمين أمريكيين: «كورونا» باق لسنوات والان نبدء بالتفاصيل

يروق للناس المتعبين المنزوين في بيوتهم أن يسمعوا من يقول لهم إن الحياة سوف تعود إلى حالتها الطبيعية، بمجرد أن نحصل على اللقاح الذي سوف يحمينا من الإصابة بفيروس كورونا.

ويقول العالمان الأمريكيان الدكتور اميتاي إيتزيوني أستاذ الشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، والدكتورة روث ب. إيتزيوني عالمة الإحصاء الحيوي بمركز فريد هاتشنسون لمكافحة السرطان: إن الناس تحلم بأنها بمجرد أن يتم تطعيمها وتصبح محصنة، سيستطيعون مرة أخرى الانطلاق مع غيرهم من آلاف الأشخاص لتشجيع فريقهم الكروي، ودعوة أكبر عدد يريدونه من الناس لحضور حفلات الزفاف وغيرها.

وذكر العالمان في تقريرهما الذي نشرته السبت مجلة ذا ناشونال انتريست الأمريكية أن بيل جيتس يقول إنه حتى «إذا تمكنت أفضل علاجاتنا من خفض حالات الوفاة بأقل من 95 %، سنظل في حاجة للقاح قبل أن نعود إلى حياتنا الطبيعية»، وذكرت كارولين كوهين في نافذة الأخبار الاستقصائية الأمريكية أن «الأمل والرغبة في الحصول على لقاح لإنهاء التدمير العالمي يتزايدان مع مرور كل أسبوع».

ويتوقع الدكتور أنتوني فوشي خبير المناعة والأمراض المعدية، أنه «بحلول عام 2021، نأمل أن تتوفر لدينا مائتا مليون جرعة». وتقول صحيفة واشنطن بوست إن إدارة ترامب تسعى جاهدة للحصول على لقاحات قبل الانتخابات الرئاسية، حتى إذا كان ذلك ينطوي على اختصار فترة اختبارات السلامة المختلفة للقاحات. ومع ذلك، يتعين مراعاة أنه حتى إذا ثبت أن اللقاح فعال وآمن، سوف يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل إنتاجه بكميات كبيرة واستخدامه بسبب التحديات التي يمثلها إنتاج المليارات من اللقاحات. ويضم المخزون الوطني الإستراتيجي 2 % فقط من الــ650 إلى 850 مليون من الإبر والمحاقن المطلوبة لعمليات التطعيم الجماعي.

ويقول ريان كروس، وهو مدير مبيعات إنه ليس لدى أي شركة في الوقت الحالي القدرة على إنتاج كميات كافية من اللقاح للولايات المتحدة كلها. ويقدر البعض أنه من الممكن أن تستغرق عملية التطعيم الجماعي أربعة أعوام.

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وفي الحقيقة بدأت بعض الشركات، مثل جونسون اند جونسون، ومود ديرنا، في أن تزيد بالفعل من طاقتها التصنيعية استعدادا لتوزيع أكثر من مليار لقاح، وشكل البيت الأبيض أيضا شراكة بين القطاعين العام والخاص للتعجيل ببناء طاقة تصنيع قبل اكتمال الاختبارات السريرية. كما أن وزارة الدفاع أخذت زمام المبادرة في تأمين لوجستيات التصنيع.

ويقول العالمان إن الخبراء الطبيين يتوقعون أنه لن يكون هناك لقاح كاف لعدة سنوات على الأقل بكل تأكيد تقريبا، حتى في ظل الجهد غير المسبوق لإنتاج مليارات الجرعات. ومن المحتمل أنه ستكون هناك حاجة لتطعيم حوالي 70 % من سكان العالم - أو 5.6 مليار شخص لبدء تكوين مناعة القطيع وإبطاء انتشار الفيروس.

ويقول العالمان أميتاي وروث: إنه حتى إذا تم تطعيم الجميع في العالم -وهي مهمة ضخمة للغاية- لن تكون لدينا بعد مناعة القطيع التي نتطلع إليها لأن كثيرا من اللقاحات ليست فعالة كما تتطلب مثل هذه المناعة. وتحتاج مناعة القطيع أن يصل عدد السكان الذين لديهم مناعة لما يتراوح بين 70 إلى 90 % من إجمالي السكان. فبالنسبة لفيروسات مثل الإنفلونزا، كان التطعيم فعالا فقط في منع 40 إلى 60 % من السكان من الإصابة بالإنفلونزا.

وأخيرا، فإن كثيرا من الفيروسات تتمحور. وذكرت بعض التقارير الأخيرة أن فيروس كورونا يتمحور، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه قد يحتاج إلى تغيير في اللقاحات، حسب نوع اللقاح الذي لدينا.

وذكر التقرير أنه في جميع الأحوال من الأفضل أن ندرك أن الفيروس سوف يبقى معنا طوال سنوات، وأن نقبل أن المعيشة العادية الجديدة في ظل مختلف إجراءات السلامة وكذلك عمليات الاختبار وتتبع المخالطة، ستظل معنا حتى في حالة توفر تطعيم على نطاق واسع.