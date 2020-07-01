شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد بحرس إيران الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس مقتل «مجتبی میر شکار» قائد قوات الباسيج بمنطقة كورين في انفجارعلى طريق يربط بين زاهدان وخاش جنوب شرق إيران.

وأفادت مصادر إعلامية بسماع دوي انفجار قرب قرية غلوغاه الواقعة في منطقة كورين على الطريق بين مدينتي زاهدان وخاش، في إقليم سيستان بلوشيستان جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة فارس عن النائب البرلماني عن مدينة زاهدان، فداء حسين مالكي أن تفجیراً إرهابياً استهدف سيارتين للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، أسفر عن إصابة قائد الحرس الثوري بالمنطقة، ونفى مالكي أسر عدد من أفراد الحرس الثوري في هذه العملية.

واتهم مالكي جيش العدل بتنفيذ هذه العملية، ويشار إلى أن جيش العدل هم جماعة معارضة للسلطات الإيرانية وتتهمها بممارسة مخططات ثورية طائفية في إقليم بلوشستان وباقي مناطق المسلمين السنة، ويذكر أنه في منتصف أكتوبر من عام 2018 قام جيش العدل بأسر 15 عنصرا من عناصر الحرس الثوري الإيراني ومصادرة سلاحهم وعتادهم في منطقة مير جاوه في بلوشستان.

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ونفذ جيش العدل العديد من الهجمات في إيران خلال السنوات الأخيرة، التي تستهدف قوات الحرس الثوري.

وفي عام 2019، هاجم انتحاري من جيش العدل بسيارة حافلة تقل عناصر من الحرس، ما أسفر عن مقتل 27 جنديًا.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس أن محكمة إيرانية أصدرت حكما بالإعدام على روح الله زم، الصحفي الذي تحول إلى ناشط وألقي القبض عليه العام الماضي وهو خارج البلاد، لاتهامه بإذكاء الاضطرابات المناوئة للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي في أواخر عام 2017.

وكان زم، وهو ابن لرجل دين إصلاحي، يرأس قناة (أمد نيوز)، التي حظيت بمتابعة أكثر من مليون شخص على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يوقفها تطبيق المراسلات (تليجرام) عام 2018 بعد أن وجهت إليها إيران الاتهام بإطلاق دعوات للعنف خلال المظاهرات الاحتجاجية.