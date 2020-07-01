مدير منظمة الصحة العالمية: الأسوأ لم يأت بعد ما لم ينظم العالم أموره





حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس اليوم الاثنين من أن عدم اتخاذ الإجراءات الصحية الأساسية قد سمح بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على نطاق واسع،

حتى أصاب عشرة ملايين شخص وأودى بحياة نصف مليون آخرين، مشيراً إلى أن الفيروس "سوف يظل جزءا من واقع جديد".

وقال ادهانوم جيبريسيوس خلال مؤتمر صحفي من جنيف: "نحن جميعا نريد انتهاء هذا الأمر، وأن نواصل حياتنا، ولكن الحقيقة الصعبة هي أن هذه المسألة لم تقترب من نهايتها". وذكر أن المعدل الحالي لتسارع الوباء لم يأت بمحض الصدفة، وذلك بعد مرور ستة أشهر منذ أن علمت منظمة الصحة العالمية بظهور الوباء الأصلي في مدينة ووهان الصينية.

وأضاف ادهانوم جيبريسيوس : "لقد كان من الممكن منع ما حدث من خلال الأدوات المتاحة لدينا"، وحث دول العالم على تتبع الصلات الاجتماعية والقيام بعمليات عزل وحجر صحي.

بالإضافة إلى ذلك، أكد أن عدم الوحدة داخل الدول وانعدام التضامن بين الدول المختلفة سمحا للفيروس بالانتشار.

وقال ادهانوم جيبريسيوس : أنه إذا لم يتم التصدي إلى هذه المشكلة السياسية، فإن الأسوأ سوف يحدث . يؤسفني قول هذا، ولكن في هذه البيئة والظروف، نحن نخشى من حدوث الأسوأ".

وأضاف "ولهذا علينا أن نعمل سوياً ونواجه هذا الفيروس الخطير معاً". وتابع أن دولاً مثل كوريا الجنوبية أثبتت أنه من الممكن خفض عدد الإصابات من خلال إجراءات صحية صارمة، وإحساس قوي بالمسؤولية لدى عامة الشعب.

وأوضح : "مرة تلو أخرى.. ودولة بعد دولة، ما نشهده هو أنه من الممكن كبح جماح الفيروس، إذا ما كانت الحكومات جادة بشأن ما تفعله، وإذا ما قامت المجتمعات بدورها".

