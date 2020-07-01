تسجيل 38 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صلاح الدين

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دائرة الصحة في محافظة صلاح الدين سجلت، اليوم، ٣٨ اصابة جديدة بفيروس كورونا".

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الكوادر الصحية تعاملت مع الصابين وفق اللوائح الصحية المتبعة، واتخذت الاجراءات المناسبة لعزلهم بهدف عدم انتقال العدوى".