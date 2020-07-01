حاكم مسيسبي الأمريكية يقرر تغيير العلم لإزالة "الكونفدرالية"

وقع "تيت ريفز" حاكم ولاية مسيسبي الأمريكية مشروع قانون، الثلاثاء، لتغيير علم الولاية الحالي الذي يشتمل على شعار للكونفدرالية، في بادرة أثارتها دعوات لإزالة رموز العبودية والعنصرية.



ويأتي تغيير العلم، الذي كان مصدرا للجدل منذ وقت طويل في واحدة من الولايات الجنوبية المنشقة التي خاضت الحرب الأهلية الأمريكية في ستينيات القرن التاسع عشر، بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد الذي عاملته الشرطة بعنف أثناء اعتقاله في ولاية مينيسوتا.

وأشعل مقتل فلويد احتجاجات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، على المظالم العنصرية، ووحشية الشرطة وأحيا مطالبات بإزالة تماثيل زعماء الكونفدرالية، وكريستوفر كولومبس، ورموز أخرى تعتبر عنصرية.





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وقال ريفز في كلمة نقلها التلفزيون:" أتفهم الحاجة لجعل علم عام 1894 جزءا من الماضي، وإيجاد راية تعبر تعبيرا أفضل عن مسيسبي كلها، وعلينا أن نفهم أن من يريدون التغيير لا يحاولون محو التاريخ".

وينص القرار الذي وقعه ريفز، وهو من أعضاء الحزب الجمهوري، على تشكيل لجنة لتصميم علم جديد للولاية.

وجاء في بيان أصدره مكتب ريفز أن الناخبين ستتاح لهم فرصة إقرار التصميم في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكانت الولايات الجنوبية شكلت الكونفدرالية في القرن التاسع عشر، رفضا لإلغاء العبودية مما أدى إلى نشوب الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1861 إلى 1865.