فلسطين لليبيا: عدونا واحد

أكد رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، حق ليبيا في مواجهة العدوان الأجنبي، والمرتزقة، وترسيخ دولة القانون، مشيرا إلى أن عدونا واحد، وهو الجماعات الإرهابية.

وأعرب المالكي خلال اتصال هاتفي مع الدكتور عبد الهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، مساء الثلاثاء، عن شكره على ما تقوم به الحكومة الليبية من اهتمام بأوضاع الجالية الفلسطينية، ومعاملتهم معاملة الليبيين.

وشدد المالكي على أن الشعب الفلسطيني ماضي في كفاحه لنيل حريته، وليبيا وفلسطين عدوهم المشترك هو الجماعات الإرهابية المتطرفة بغض النظر عن جنسيتها أو عقيدتها والتي تقف ضد أي حل لأي قضية سواء الفلسطينية أم الأزمة في ليبيا.

ومن جانبه، أعرب الحويج عن ترحيبه بدور فلسطين في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير الذي صدر عنه قرار جامعة الدول العربية رقم 8523 والذي تبنى (إعلان القاهرة) ومخرجات برلين لتسوية سياسية شاملة تنهي حالة الفوضى وتؤسس لدولة القانون والمؤسسات.





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وشدد الحويج على أن الشعب الليبي يقف مع حقوق الشعب الفلسطيني، ولا سلام طالما هناك قوة ظالمة تسلب الأراضي من أهلها، وليبيا مع كل المبادرات التي تنصف الشعب الفلسطيني، وتحرره من الاحتلال الإسرائيلي.

وبحث الطرفان خلال الاتصال التطورات السياسية والميدانية في ليبيا، وفلسطين التي يحاول العدو الإسرائيلي ضم أراضي جديدة في الضفة الغربية، ضارباً بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية.

واتفق الطرفان على ضرورة تعزيز أوجه التعاون، والتنسيق المشترك في القضايا الدولية والإقليمية.

وفي 6 يونيو/حزيران الماضي، طرحت مصر مبادرة تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا، ولاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.

وتضمنت المبادرة المصرية، التي أطلق عليها "إعلان القاهرة"، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية، وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش شرقي مصراتة وغربي سرت.