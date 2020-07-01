ترامب يوافق على سحب 9500 جندي أمريكي من ألمانيا

الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/7/1 03:39 ص بتوقيت أبوظبي
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطّة لسحب 9500 جندي متمركزين حاليّاً في ألمانيا، على أن يتمّ تقديم الخطّة "في الأسابيع المقبلة" إلى الكونجرس، ومن ثمّ إلى الحلفاء في حلف شمال الأطلسي.
وقال المتحدّث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان في بيان: إن وزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي "قدّما الإثنين هذه الخطّة الهادفة لإعادة نشر 9500 جندي خارج ألمانيا".
وفي إشارة إلى التخفيض الذي طلبه في 15 يونيو/ حزيران الرئيس ترامب الذي اتّهم ألمانيا بالاستفادة ماليّاً من الوجود العسكري الأمريكي.
وأشار المتحدّث إلى أنّ "الاقتراح الذي تمّت الموافقة عليه لا يستجيب لتوجيهات الرئيس فحسب، بل سيزيد أيضاً من الردع في مواجهة روسيا، ويُعزّز حلف شمال الأطلسي، ويطمئن الحلفاء، ويحسّن المرونة الاستراتيجيّة للولايات المتّحدة والقيادة العملانيّة للجيش الأميركي في أوروبا".
وأضاف أنّ مسؤولي البنتاجون سيُبلغون بذلك "لجان الدّفاع في الكونجرس بمجلسَيه في الأسابيع المقبلة، ومن ثمّ سيتشاورون مع الحلفاء بشأن كيفيّة المضي قدماً".
ولم يُحدّد المتحدّث في أيّ دول يمكن نشر تلك القوّات الأمريكيّة، لكنّ ترامب قال خلال استقباله نظيره البولندي أندريه دودا الأسبوع الماضي في البيت الأبيض :إنّ" بولندا ستكون واحدةً من تلك الأماكن الأخرى في أوروبا".
وبحسب اثنين من كبار المسؤولين في البنتاجون، ستتمّ إعادة بعض الجنود للولايات المتحدة، بينما سيُرسل الباقون إلى دول في الكتلة السوفياتيّة السابقة، بهدف بعث رسالة واضحة إلى روسيا التي ظهرت طموحاتها العسكريّة جليّاً عندما ضمّت شبه جزيرة القرم عام 2014.
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