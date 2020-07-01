أوزيال بطرابلس.. هل تسعى تركيا لإقامة قاعدة بحرية في ليبيا؟

وصل رئيس أركان البحرية التركية، الأدميرال عدنان أوزيال، الثلاثاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة لم يعلن عنها سابقا.

الزيارة اعتبرها خبراء في تصريحات لـ ”الخليج 365” تندرج ضمن إطار محاولات الرئيس رجب طيب أردوغان للسيطرة على ليبيا، والتهام خيراتها، وتشير لتخطيط أنقرة لإنشاء قاعدة بحرية لترسيخ أقدامها في الدولة الواقعة بشمال أفريقيا.

وبحسب مصادر ليبية مطلعة، فإن أوزيال سيجري محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي في إطار السيطرة التركية التامة على طرابلس".

وأوضحت المصادر الليبية، بأن اوزبال زار القاعدة البحرية "بو ستة" الواقعة بطرابلس، وأجرى مباحثات مع قادة عسكريين في حكومة الوفاق حول الأوضاع بالبلاد، والقواعد العسكرية المزمع إنشائها في ليبيا.

وتشير التقارير إلى أن تركيا بدأت في استخدام قاعدة "الوطية" الجوية، وتخطط لإنشاء قاعدة بحرية في مصراتة.





الحذر ضرورة

العميد شرف الدين العلواني الخبير العسكري الليبي، يقول إن مثل هذه الزيارة تأتي بعد نجاح الدبلوماسية المصرية في فضح الاحتلال التركي الغاشم لليبيا.

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وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365": أن الدبلوماسية المصرية غيرت من المجريات التي صاحبت التدخل التركي، ولولاها لكان الأمر أشد وأخطر.

وتابع الخبير العسكري الليبي، أن المساعي الدولية أجهضت خطط التركية في احتلال سرت والجفرة، مشيرا إلى أن زيارة رئيس بحرية تركيا يعني أن هناك خطط لحرب أخرى في إطار التعنت التركي والسعي لالتهام المصالح الليبية.

وحث العلواني القيادات العسكرية والوطنية الليبية على ضرورة الاستمرار في اليقظة والحذر، والتنسيق المستمر مع القيادتين المصرية والليبية والدول العربية الداعمة للاستقرار، لإحباط المؤامرات التركية في المنطقة.





قاعدة بحرية

ومن جانبه، يرى المحلل العسكري الليبي محمد الترهوني أن زيارة رئيس الأركان البحرية التركية لقاعدة "بوستة" الليبية، يشير لرغبة الرئيس أردوغان إنشاء قاعدة بحرية جديدة، بجانب القواعد الجوية التي تعمل على إنشائها.

وأوضح الترهوني بأن تركيا لا تزال تحلم بالهلال النفطي، وخليج سرت البحري، ولذلك تخطط لإيجاد طريقة للدخول بحرا وبرا.

وأشار إلى أن تركيا ستسعى لإنشاء قاعدة بحرية لتامين تحركاتها العسكرية الجديدة في المتوسط، قبالة الشواطئ الليبية، ولتأمين الموانئ النفطية التي سيطرت عليها من الحدود التونسية إلى مصراتة.

ولفت إلى أن الرئيس أردوغان يسعى من وراء إنشاء قاعدة بحرية لتأمين نقل شحنات المرتزقة والأسلحة لليبيا، مؤكدا أن التقارير التي تتحدث عن إعادة المرتزقة "نوع من الخداع الاستراتيجي"، لأن غالبية من خرج من كبار السن أو المصابين أو غير المنضبط، وهولاء على كل حال لا تتعدى نسبتهم 10% من إجمالي المرتزقة في ليبيا.