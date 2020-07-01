استئناف مجدي عبدالغني على حبسه في الامتناع عن تسليم ميراث أقاربه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على الحكم الصادر من محكمة الدقي بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه.

كان عدد من أقارب مجدي عبدالغني من مستحقي الميراث أقاموا دعوى اختصموه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.

وصدر حكم من محكمة جنح الدقي بحبس عضو مجلس اتحاد الكرة السابق سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، فعارض على الحكم، وتم تأييده في المعارضة.