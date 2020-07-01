وكيل مطرانية بورسعيد: الكشف الطبي على جميع الكهنة بالكنائس

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد القمص بولا سعد، اليوم الأربعاء، إنه جرى الكشف الطبي على جميع الأباء الكهنة بالكنائس، للوقوف على حالتهم الصحية، كما جرى تعقيم جميع الكنائس قبل افتتاحها أمام المواطنين بشكل شامل.

وأكد في بيان إعلامي، على أن قرار فتح كنائس المحافظة والذي اتخذته مطرانية بورسعيد قرار صعب في ظل الأوضاع الحالية بشأن فيروس كورونا المستجد، حيث أن عدد الإيبراشيات التي جرى فتحها خلال هذه الفترة على مستوى الجمهورية قليل جدًا.

وشدد وكيل المطرانية على أنه لن يسمح بدخول أي مواطن إلي المكان المخصص للصلاة في الكنيسة إلا بعد ارتداء "الكمامة والجوانتي"، كما أنه يجرى قياس درجة حرارة كل شخص قبل دخوله للصلاة، مؤكدا أن الأنبا تادرس، مطران المحافظة، أكد أنه في حالة ظهور حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا داخل الكنائس سيتم إغلاقها وإيقاف الصلوات مجددًا، حماية لحياة المواطنين وصحتهم.