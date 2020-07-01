الرئيس الأمريكي يقر خطة لسحب ٩٥٠٠ جنديًا من القوات الأمريكية في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خطة لسحب قوات أمريكية من ألمانيا تشمل نحو ٩٥٠٠ عسكريًا أمريكيًا.
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جوناثان هوفمان، في بيان اليوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي قد أبلغا الرئيس بخطة سحب 9.5 ألف عسكري من ألمانيا.
وأضاف: "يتوافق هذا المقترح الذي تم إقراره، مع توجيه رئاسي بهذا الخصوص وسيعزز جهود ردع روسيا، وسيقوي قدرات حلف الناتو وسيوفر الضمانات لحلفائنا، وسيحسن المرونة الاستراتيجية والمرونة العملياتية للولايات المتحدة في أوروبا".
وذكر البيان أن قيادة البنتاجون ستقدم إحاطات في لجان معنية بالكونجرس حول الموضوع خلال الأسابيع القادمة، "ستليها مشاورات مع الحلفاء في الناتو حول الخطوات اللاحقة".
وكان ترامب قد أعلن نيته تقليص تعداد الجنود الأمريكيين الموجودين في ألمانيا من 34.5 ألف فرد إلى 25 ألفا، بحجة تأخر برلين في دفع التزاماتها في ميزانية الناتو.
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