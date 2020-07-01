قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أمس الثلاثاء، إن استمرار الأوضاع الحالية في سوريا يشكل تهديدا خطيرا على أمن العراق، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وذكر بيان للخارجية العراقية أن حسين أكد،أثناء مشاركته، عبر الفيديو، في مؤتمر بروكسل الرابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، "أن العراق يدعم الحفاظ على وحدة سوريا، وسيادتها، وسلامة أراضيها، واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ويدعم عودتها إلى المنظومة العربية".
وأضاف أن "الحل السياسي هو الضمان الوحيد لإيقاف معاناة الشعب السوري، وضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية كافة من دون التمييز بين تنظيم إرهابي وآخر، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي وفكره المتطرف".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: الأوضاع الحالية في سوريا تهدد أمننا الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.