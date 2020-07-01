العراق: الأوضاع الحالية في سوريا تهدد أمننا الوطني

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أمس الثلاثاء، إن استمرار الأوضاع الحالية في سوريا يشكل تهديدا خطيرا على أمن العراق، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وذكر بيان للخارجية العراقية أن حسين أكد،

أثناء مشاركته، عبر الفيديو، في مؤتمر بروكسل الرابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، "أن العراق يدعم الحفاظ على وحدة سوريا، وسيادتها، وسلامة أراضيها، واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ويدعم عودتها إلى المنظومة العربية".

وأضاف أن "الحل السياسي هو الضمان الوحيد لإيقاف معاناة الشعب السوري، وضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية كافة من دون التمييز بين تنظيم إرهابي وآخر، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي وفكره المتطرف".