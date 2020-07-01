موسكو: مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران أمر من الخيال

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن مشروع القرار الأمريكي حول تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران "خيالي" وليست هناك أي فرص لتبنيه، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وليست هناك أي فرص لتبنيه، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال المندوب الروسي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء: "قلنا منذ البداية إن مشروع القرار الأمريكي حول الحظر على إيران خيالي وإنه لن يمر، ولا يوجد هنا أي أساس لأي تفاوض". لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء: "قلنا منذ البداية إن مشروع القرار الأمريكي حول الحظر على إيران خيالي وإنه لن يمر، ولا يوجد هنا أي أساس لأي تفاوض".

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