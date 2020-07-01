كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فرنسا تعلن تسجيل 30 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 30 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 29843 شخصا.
وأكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 164 ألفا و801 حالة.
وانخفض عدد المصابين في المستشفيات خلال اليوم الأخير من 8688 إلى 8536 شخصا، بينما وصل عدد المصابين بأقسام العناية المركزة إلى 602 شخص مقابل 619 أمس الاثنين.
يذكر أن فرنسا سجلت خامس أكبر حصيلة لضحايا فيروس كورونا عالميا، لكن معدلات انتشار الفيروس تراجعت بشكل ملحوظ منذ وصولها إلى الذروة في مارس وأبريل الماضيين، وقد بدأت السلطات بإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,500 مليون إصابة، بينهم أكثر من 510 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,727 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.