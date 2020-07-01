كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر واشنطن تحذر طالبان من هجمات تستهدف الأمريكيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، طالبان من هجمات تستهدف الأمريكيين، وفق ما أعلنت واشنطن الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورغن اورتيغس إن بومبيو "آجرى لقاء عبر الفيديو بالأمس مع المسؤول الثاني وكبير مفاوضي طالبان الملا برادار لمناقشة تنفيذ الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان".

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وأضافت، في بيان، أن بومبيو "أبلغ طالبان بوضوح أن ما ينتظر منهم هو الوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك عدم مهاجمة أمريكيين".

ويمهّد الاتفاق بين واشنطن وطالبان الموقع في فبراير لسحب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول منتصف عام 2021 وبدء محادثات السلام الأفغانية أيضًا.

والأسبوع الماضي اقتحم العشرات من مسلحي حركة طالبان، 3 نقاط تفتيش أمنية شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل 8 على الأقل وإصابة 7 آخرين من عناصر الأمن.