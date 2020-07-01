إصابة 28 بحارا بميناء الصيد البحري بكورونا يفجر بؤرة جديدة بطنجة

لازالت وتيرة إجراء التحاليل المخبرية في الوحدات الصناعية تتسبب في إرتفاع إصابات بفيروس كورونا في جهة الشمال، إذ تفجرت، مساء اليوم الثلاثاء، بؤرة جديدة بعد إجراء التحاليل المخبرية في صفوف العاملين في قطاع الصيد البحري في المدينة.

وكشفت المعطيات التي حصل عليها “اليوم 24” تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف عمال الصيد البحري بمدينة طنجة، بعدما تم الحصول على نتائج التحاليل المخبرية والتي كانت إيجابية.

وتوزعت الإصابات المسجلة على مجموعة من أحياء مدينة طنجة، منها منطقة، إذ تم تسجيل 7 إصابات مؤكدة متفرقة في كل من حي طنجة الباليا، حي بنكيران، حي السانية.

وسجلت منطقة الجيراري 3 إصابات، ومنطقة طنجة المدينة إصابتين، فيما سجلت منطقة سواني والمرس الخير إصابة واحدة في كل منهما، ومنطقة بوخالف عرفت تسجيل إصابتين.

وعرفت منطقة فحص أنجرة إصابة 4 حالات، ومدينة أصيلة إصابة واحدة، للتتوزع 7 الإصابات المتبقية على أحياء أخرى بالمدينة.