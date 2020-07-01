اعتقال ووضع لاعبين من البطولة الوطنية بسجن العرجات بتهمة احتجاز واغتصاب قاصر

اعتقلت المصالح الأمنية بمدينة سلا كل من (إ) و(ر) لاعبي فريق الجمعية السلاوية بتهمة احتجاز واغتصاب قاصر.
وكشف مصدر من داخل الفريق السلاوي، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، أن (إ) و(ر) يوجدان بسجن العرجات بتهمة احتجاز واغتصاب قاصر، مبرزا في السياق ذاته أن عائلة القاصر تقدمت بشكاية إلى المصالح الأمنية بعد اختفاء ابنتها وافتضاض بكارتها من طرف اللاعب (إ) في بيت زميله في الفريق (ر).
وشدد المصدر ذاته على أن اعتقال المتهمين باحتجاز واغتصاب قاصر تزامن مع نهاية الحجر الصحي، مبرزا في السياق ذاته أنهما يوجدان بسجن العرجات في انتظار محاكمتهما.
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