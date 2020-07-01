شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي»: التقرير الأممي أثبت دور إيران في الهجمات على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

-نتواصل مع روسيا والصين لبحث موضوع القرار الأممي بشأن إيران

-ماضون في شرح موقفنا من رفض رفع حظر السلاح على طهران

- تدخلات إيران في المنطقة تنتهك الاتفاق النووي

- هناك أدلة لا يمكن إنكارها على تقديم إيران السلاح للحوثيين

أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، أن التقرير الأممي أثبت دور إيران في الهجمات على المملكة، مضيفاً أن التقرير دليل على انتهاكات طهران للقرارات الدولية.

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وأشار المعلمي، في كلمة له في الأمم المتحدة، أمس، إلى أن إيران تواصل سلوكياتها غير المسؤولية وغير المنطقية، قائلاً: "لا أستطيع أن أتخيل كيف سيكون سلوك إيران إذا تم رفع حظر السلاح".

وشدد على أنه على المجتمع الدولي أن لا يتجاهل السلوك الإيراني في المنطقة.

في السياق أيضاً، أفاد المعلمي بأن المملكة تتواصل مع روسيا والصين لبحث موضوع القرار الأممي بشأن إيران، مؤكداً: "ماضون في شرح موقفنا من رفض رفع حظر السلاح على طهران"، مؤكدا أن هناك نقاشات متعددة ستجرى بشأن رفع حظر السلاح على إيران.

كما لفت في معرض حديثه، إلى أن تدخلات إيران في دول المنطقة غير قانونية وتنتهك الاتفاق النووي.

وأكد أن هناك أدلة لا يمكن إنكارها على تقديم إيران السلاح للحوثيين، آملاً بأن يصوت المجلس على قرار تمديد الحظر المفروض على توريد السلاح لإيران.