المسماري : تخرجنا في المدرسة العسكرية الروسية .. قد نسير على خطى مصر في التسليح

أعرب الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، عن اهتمام الجيش الليبي الكبير بالسلاح روسي الصنع نظرا لخبرة قادته به وفقا لسبوتنيك الروسية .

وقال المسماري في حديثه لـ"سبوتنيك": "كل اهتمامنا بالسلاح الروسي لأننا تخرجنا في المدرسة العسكرية الروسية".

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وأضاف المسماري: "لا أستطيع الإجابة عن سؤال التعاون مع روسيا في المستقبل بعد رفع الحظر، الآن، لأنه سؤال يحتاج إلى خطة استراتيجية مستقبلية، ويحتاج إلى اعتماد هيكلة الجيش الليبي من جديد".

وتابع ، قائلًا: "سنرى في المستقبل هل يعتمد الجيش على السلاح الشرقي أو السلاح الغربي، وبعدها يتم التوجه أو الخلط بين السلاحين غربي وشرقي، مثل مصر مثلا".

على جانب آخر، انتقد المسماري، موقف المجتمع الدولي من ليبيا خاصة في قضية حظر تصدير السلاح، مضيفًا أنها يتم التعامل معها عبر البرلمان الليبي.