شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومى بالترخيص لتأسيس الشركة المتحدة لإنشاء وإدارة وصيانة خطوط المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، بالترخيص لكل من وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية وبنك الاستثمار القومى والهيئة القومية للانفاق بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائى باسم" الشركة المتحدة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائى" ونص القرار على أن ذلك وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار وذلك بما لا يتعارض مع اغراض الجهات المشار إليها.



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