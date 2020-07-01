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شكرا لقرائتكم خبر عن ضم ممثل عن البنك المركزى لعضوية لجنتى تسوية وفض منازعات عقود الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، بأنه تعد الفترة من تاريخ 17 مارس 2020 مدة وقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالمتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية .
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء ، بضم ممثل عن البنك المركزى لعضوية كل من اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار .
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