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ضم ممثل عن البنك المركزى لعضوية لجنتى تسوية وفض منازعات عقود الاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، بأنه تعد الفترة من تاريخ 17 مارس 2020 مدة وقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالمتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء ، بضم ممثل عن البنك المركزى لعضوية كل من اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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