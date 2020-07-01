شكرا لقرائتكم خبر عن حازم عمر: حزب الشعب الجمهورى يستند على الخبرات المهنية وأصحاب العلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن الحزب يهتم بالخبرات والعقليات لتحقيق الصدارة والتفوق. وأشار حازم عمر، خلال لقاءه على قناة الحياة، إلى أن الحزب يعمل في ظل استراتيجية ممهنجة فراعى الحزب أن تكون لجانه متناغة مع لجان البرلمان لإثراء الحياة السياسية ككل وأداء الحزب بصفة خاصة وأن الحزب استطاع في استقطاب شخصيات ذات ثقل في العديد من الملفات. وذكر عمر على سبيل المثال الوزيرة درية شرف الدين في لجنة الإعلام والثقافة.

وأكد المهندس حازم عمر، أن الحزب على جاهزية من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والمستهدف للحزب أن يكون في الصدارة وأن الحزب مشاركا بمرشحين بنظام القائمة وأيضا عدد لا بأس به من المرشحين بدوائر الفردى.

وفي ضوء ذكرى الحديث عن ثورة 30 يونيو قال إنه هو كان المقصود بواحد من المعادى في الخطاب المشهور للمعزول محمد مرسى، ونجح المصريين في الانتصار على الفاشية الدينية .