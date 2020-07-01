شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء إيهاب طه رئيساً للإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، قراراً بتكليف اللواء إيهاب طه رئيساً للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والذي كان يشغل منصب مساعد رئيس مجلس الإدارة لمبانى الركاب بشركة ميناء القاهرة الجوي . جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من غدا الأربعاء، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.

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